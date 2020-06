Algen färben Buchten von Santanyí grün

Der Temperaturanstieg hat auch in diesem Jahr dazu geführt, dass Meeresalgen die kristallklaren Buchten von Santanyí im Südosten von Mallorca grün färben. Die Gemeindeverwaltung will eine Pumpe anbringen, um das Wasser in Bewegung zu halten und die Verfärbung zu verringern.

Zurzeit wartet man immer noch auf die im Dezember beantragte Genehmigung zur Anbringung der Pumpe durch die Küstenschutzbehörden. Sie muss jeden Sommer erneuert werden, da die Pumpe im Winter aus dem Wasser entfernt wird. Ein entsprechender Bewilligungsbericht liege bereits seit Februar vor, hieß es aus Verwaltungskreisen, er sei aber noch nicht weitergeleitet worden. Dies soll nun innerhalb der nächsten zwei Wochen geschehen.

2016 ergab eine Studie, dass die Algen für die Verfärbung des Wassers verantwortlich seien. Skeptiker meinten, dass auch die Hotels in der Region die Ursache dafür sein könnten. Sie wurden nun durch die Lahmlegung des Hotelbetriebs durch die Corona-Pandemie widerlegt. (mais)