Deutscher nach Sprung aus Wohnung an der Playa in ernstem Zustand

Ein 36-jähriger Deutscher ist am Dienstag (2.6.) aus dem vierten Stock eines Gebäudes an der Playa de Palma gesprungen. Der Mann befindet sich in ernstem Zustand im Krankenhaus Son Espases.

Gegen 15.15 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, weil ein Mann verletzt und reglos auf dem Bürgersteig lag. Das Geschehen ereignete sich in der Calle Llaüt. Die Lokal- und Nationalpolizei sowie mehrere Notarztwagen waren schnell zur Stelle.

Der Verletzte konnte vor Ort stabilisiert und ins Krankenhaus Son Espases transportiert werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Selbstmordversuch aus. Der Mann lebte in einer Wohngemeinschaft. Dem Sprung ging anscheinend eine Diskussion mit den Mitbewohnern voraus.

Der Psychologische Dienst bietet Notrufnummern für alle an, die sich in einer schwierigen Lage befinden. ?Esperanza de Balears? ist unter 717003 717 und 97146 11 12, an 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar. (dk)