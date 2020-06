Sánchez plant Gesetz zur "neuen Nomalität"

Auch nach Ende des Alarmzustands wird die Coronakrise den Alltag in Spanien und damit auch auf Mallorca weiterhin bestimmen. Spaniens Ministerpräsident will dazu am 9. Juni dem Parlament ein Gesetz zur "neuen Normalität" vorlegen.

Dies erklärte Sánchez am Mittwoch zu Beginn der Parlamentssitzung, in der die sechste und letzte zweiwöchige Verlängerung des Alarmzustands am Abend beschlossen werden soll. Eine Bewilligung galt im Vorfeld als sicher.

Das geplante Gesetz beinhaltet den Angaben zufolge Eindämmungs- und Präventionsmaßnahmen, um die Pandemie auch nach Ende des Alarmzustands am 21. Juni in Schach zu halten. Es soll so lange in Kraft bleiben, bis ein Impfstoff gegen das Virus oder eine effektive Behandlungsmöglichkeit entwickelt worden sei.

Einzelheiten des Gesetzes will die Regierung in den kommenden Tagen mit dem Gesundheitsministerium abstimmen. (mais)