Schulen auf Mallorca öffnen wieder für Förderunterricht

Die Schulen auf Mallorca sollen ab kommendem Montag, 8. Juni, wieder für Förderunterricht öffnen. Geplant sind Einheiten vormittags von 9 bis 13 Uhr und nachmittags von 15 bis 19 Uhr und nur nach einer vorherigen Anmeldung des jeweiligen Schülers. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Modells ist aber, dass die spanische Regierung an diesem Wochenende grünes Licht dafür gibt, dass die Balearen am Montag in die dritte und letzte Phase des Corona-Exitplans starten.

Bisher war der Schulbetrieb nur für Schüler vorgesehen, die in diesem Jahr eine Abschlussprüfung bestehen müssen – die sechsten Klassen der Primarstufe, vierten Klassen der Oberstufe und den Abiturjahrgang. Nun, so der balearische Bildungsminister Martí March (PSOE), wolle man dieses Vorhaben auf die gesamte Schülerschaft ausdehnen.

Erlaubt seien pro Klassenraum je zehn (bei Kindern zwischen vier und sechs Jahren) oder 15 Schüler (bei den restlichen Altersstufen) mit einem Mindestabestand von vier Metern zwischen den Kindern beziehungsweise Jugendlichen. Auch Kinderkrippen können ab Montag wieder öffnen, allerdings auch hier mit einer maximalen Anzahl von Kleinkindern je nach Alter. (cze)