Mallorca, Ibiza und Menorca ab Montag in Phase 3

Die drei Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza dürfen am kommenden Montag, 8. Juni, von Phase 2 des spanischen Corona-Exits in die dritte und letzte Phase hinüberwechseln. Das hat die spanische Zentralregierung in Madrid am Freitag bestätigt. Formentera befindet sich als "Pionier-Insel" bereits seit einer Woche in dieser Phase.

Mit dem Phasenwechsel gehen auch die Kompetenzen bezüglich der Dauer und Ausgestaltung der Phase sowie die Entscheidung darüber, wann auf den Inseln der Alarmzustand enden soll, auf die Balearen-Regierung über. Theoretisch könnte Ministerpräsidentin Francina Armengol direkt am Montag den Corona-Exit auf Mallorca und den Nachbarinseln für beendet erklären, was aber als unwahrscheinlich gilt.

Mit der Phase 3 gehen zudem weitere Lockerungen von den strenen Corona-Regeln einher. Unter anderem wird die maximale Auslastung der Restaurant-Terassen auf 75 Prozent aufgestockt, die Zeitfenster für Sport und Spazierengehen im Freien fallen komplett weg.

Bisher hatte es noch mittags von 10 bis 12 und abends von 19 bis 20 Uhr eine "exklusive" Zeitzone für Menschen über 70 gegeben. Kontrolliert wurde die Einhaltung aber kaum noch, da sich auf den Straßen und Uferwegen längst so etwas wie Normalität breitgemacht hat. Ebenfalls erlaubt ab Phase 3 sind Schiffs- und Flugreisen zwischen den einzelnen Balearen-Inseln.