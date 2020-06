Weiterhin keine Spur des vermissten Tauchers

Auch am dritten Tag in Folge ist die Suche nach dem verschollenen Taucher in der Bucht von Portals Vells im Südwesten von Mallorca erfolglos geblieben, obwohl sich daran mehr als 100 Personen beteiligt haben, wie die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet.

Layo G. war am Mittwoch zum Schnorcheln in den Gewässern nahe Magaluf aufgebrochen. Als er auch nach Stunden nicht an den Strand zurückkehrte, alarmierte seine Frau die Polizei. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ein letztes GPS-Signal seiner Uhr stammt von dem Bereich, in dem sich die Höhlen zwischen Portals Vells und dem Kap von Cala Figuera befinden. (cze)