Wasserleiche vor der Cala Deiá gefunden

Die Taucherstaffel der Guardia Civil hat am Samstag vor der Cala Deiá en der Westküste von Mallorca eine Wasserleiche aus dem Meer gezogen. Nach Angaben der Polizei steht die Identität noch nicht fest, ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem männlichen Leichnam aber um die Person handeln, die am vergangenen Donnerstag in einem steilen Küstengebiet nahe Sóller spurlos verschwand.

Persönliche Gegenständen des Verschwundenen waren nahe der Torre Picada gefunden worden. Eine Autopsie soll nun klären, ob es sich um den Mann handelt.

Von dem bei Portals Vells am Mittwoch verschwundenen Schnorchler fehlt indes immer noch jede Spur. (cze)