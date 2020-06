Regenfront nähert sich Mallorca mit großen Schritten

Eine Schlecht-Wetter-Front nähert sich Mallorca mit großen Schritten. Vor allem von Sonntag bis einschließlich Mittwoch dürfte es auf der Insel stellenweise ungemütlich werden. Das meldet das staatliche spanische Wetteramt Aemet.

Während am Samstag die Sonne die Insel mit Spitzenwerten von bis zu 26 Grad in Palma und 28 Grad an der Ostküste verwöhnt hat, kommt es nach einem freundlichen Start in den Tag bereits am Sonntagnachmittag immer wieder zu teils kräftigen Regenschauern, die die Höchsttemperaturen auf maximal 26 Grad sinken lassen.

Am Montag wird es sogar noch ungemütlicher, dann kan es teilweise Starkregen geben und das Thermometer klettert auf höchstens 20 Grad. Zur Wochenmitte hin steigen die Werte dann wieder auf bis zu 24 Grad, allerdings kann es bis Mittwoch immer wieder regnerisch und windig sein. Erst zum kommenden Wochenende hin kehrt der Sommer zurück.

Die Wasserteperatur rund um die Insel beträgt im Moment 20 bis 21 Grad.