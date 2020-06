„Ein paar Pferde muss ich wegen Corona einschläfern”

Knapp 100 Rösser leben mit ihrem Nachwuchs auf dem zehn Hektar großen Areal der 47-jährigen Züchterin, Pferdewirtin, Reitlehrerin und Turnierrichterin. 27 davon gehören zur „Raza Mallorquina“, wurden teilweise mehrfach auf Züchterschauen prämiert. Die pechschwarzen Pferde mit den wilden Mähnen sind seit 1988 von Madrid als eigenständige Rasse anerkannt.

Hackner hat sich um den Fortbestand der Inselpferde verdient gemacht. Gerade einmal 33 Exemplare gab es 1986 noch, damit waren sie akut vom Aussterben bedroht. Dass der Bestand der eleganten Tiere mittlerweile auf 328 gestiegen ist, liegt nicht zuletzt an ihrem Engagement. Doch die Corona-Pandemie macht ihr nun einen dicken Strich durch die Rechnung. „Die Zucht ist auch in normalen Zeiten kostspielig und wegen des geringen Bestands schwierig”, erklärt sie. Die Verhängung der Ausgangssperre Mitte März bedeutete das vorläufige Aus dafür, Deckbesuche anderer Züchter waren wochenlang nicht möglich. „Normalerweise kommen jedes Jahr sechs Fohlen zur Welt, im nächsten Jahr rechne ich höchstens mit zwei bis drei“, sagt die Wahlmallorquinerin, die seit 2003 auf der Insel lebt.

Ihre Zucht finanziert Hackner durch den Verkauf von Pferden, die Vermietung von Unterstellboxen und eine breite Palette an Reitkursen. In ihrer Ranch stapeln sich Turnierpokale, 2015 wurde sie Weltmeisterin im Westernreiten. Bei spanischen und mallorquinischen Turnieren ging sie in den „Cowboy”-Disziplinen Ranch Sorting und Team Penning als Siegerin vom Platz. Ihre Schüler kommen von der Insel und reisen aus der ganzen Welt an, um bei ihr das ganze Jahr über Dressur- und Westernreiten oder Voltigieren zu lernen. Für die „Cowboy“-Disziplinen steht sogar eine eigene Rinderherde zur Verfügung, worauf sie besonders stolz ist.

Doch auch der Unterricht liegt seit Beginn der Pandemie auf Eis. „Ostern veranstalte ich normalerweise einwöchige Reitcamps für Kinder. Es gibt Reittouren in die Serra Tramuntana und an den Strand. All das fiel in diesem Jahr aus“, erzählt sie. Zwar darf seit dem 4. Mai auf großen Reitanlagen wie bei ihr wieder Unterricht mit maximal vier Personen stattfinden, doch es hagelt weiterhin Absagen, von Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen. „Vor allem die Mallorquiner haben im Moment einfach kein Geld für so ein Hobby“, sagt sie. Auch viele Pferdebesitzer, die ihre Tiere auf Hackners Ranch untergestellt haben, lassen sie mittlerweile aus Geldmangel wieder abholen.

Selbst wenn die Zeichen auf der Insel zunehmend auf Öffnung stehen, blickt die Pferdeliebhaberin weiterhin mit Skepsis in die Zukunft. „Vielleicht wird es im Juni etwas besser, vielleicht wird diese Urlaubssaison länger als sonst. Aber niemand weiß, wie sich die Flugpreise entwickeln. Ich habe von Gästen gehört, die um die 500 Euro zahlen mussten.“ 3500 Euro verliert sie durch die Corona-Pandemie jeden Monat, ihre Einnahmen gehen gegen null. Dass sie dieses Minus in diesem Jahr wieder hereinholen kann, glaubt sie nicht. „Und ich halte eine zweite Corona-Welle im Winter für nicht unwahrscheinlich“, ergänzt sie.

Wie viele andere Betriebe auf der Insel hat auch sie Mitarbeiter nach Hause schicken müssen. Nur noch zwei Teilzeitkräfte greifen ihr zurzeit beim Füttern und Bewegen ihrer Pferde unter die Arme, ein Fast-rund-um-die-Uhr-Knochenjob. Und die finanziellen Einbußen fordern weitere drastische Maßnahmen. „Ich werde meinen Pferdebestand reduzieren müssen“, sagt die 47-Jährige. Normalerweise wechseln ein bis zwei Tiere pro Jahr den Besitzer. Je nach Alter und Ausbildungsstand kosten sie zwischen 2500 und 10.000 Euro. Nun will sie sich sobald wie möglich von zwölf Rössern trennen. „Das geht auch per Video, viele Interessenten kennen die Tiere von vorherigen Besuchen“, berichtet sie. Noch trauriger: Die Coronakrise zwingt sie dazu, einige ältere und kranke Pferde einschläfern zu lassen. „Haltung und Pflege kosten pro Tier und Monat 600 Euro, das kann ich mir leider nicht mehr leisten“, erklärt sie. Vier Pferde werden daher in die ewigen Jagdgründe trotten müssen.

Aufgeben will Hackner dennoch nicht. Denn die Pandemie hat für sie auch positive Erfahrungen gebracht. Sie habe die Mallorquiner während der Coronakrise als sehr hilfsbereit erlebt, mehr noch als die Deutschen. Sie selbst blieb auch nicht untätig. „Ich durfte wegen meines Jobs mit dem Auto unterwegs sein und habe die älteren Dorfbewohner während meiner Touren mit Einkäufen versorgt“, berichtet sie.

