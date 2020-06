Lufthansa wirbt mit Rückhol-Garantie für Reisebuchungen

Der deutsche Flag Carrier Lufthansa wirbt mit einer Rückhol-Garantie für baldige Reisebuchungen, das kündigte Konzernchef Carsten Spohr in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an.

Wer zurück wolle nach Deutschland, werde zurückgebracht. Dies gelte zum Beispiel, wenn ein Passagier wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen dürfe oder im Gastland das Coronavirus erneut ausbreche. Weitere Details zu dieser "Homecoming-Garantie" nannte Spohr allerdings noch nicht.

Die Lufthansa war wegen der Coronakrise selbst in wirtschaftliche Schieflage geraten und ist nun auf Staatshilfen angewiesen. Das Unternehmen erwartet, in Folge der Pandemie in den nächsten Jahren nicht zur bisherigen Flottengröße von 763 Flugzeugen zurück zu kehren und rechnet mit deutlich weniger Fluggästen. Ältere Flugzeuge wie die Boeing 747-400 oder der Airbus A340-600 sollen früher als geplant ausgeflottet werden. (cze)