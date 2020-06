Tausend Menschen bei Anti-Rassismus-Demo in Palma

Die Proteste gegen die Polizeigewalt in den USA haben auch Mallorca erreicht. Etwa tausend Menschen demonstrierten am Sonntag auf der Plaça del Mercat de l’Olivar in Palma de Mallorca anlässlich des gewaltsamen Todes von George Floyd in Minneapolis gegen Rassismus.

Die Demonstration wurde von der vor Kurzem gegründeten "Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en Mallorca" organisiert. Vor allem junge Menschen nahmen nach einem Bericht der Ultima Hora daran teil, viele davon afrikanischer Herkunft. Mit Slogans wie "Rassismus ist eine Seuche" und "Black Lives Matter" protestierten sie gegen die Vorfälle in den USA.

Zu den Mitorganisatoren zählte Guillem Balboa, Més-Mitglied und ehemaliger Bürgermeister von Alaró. "Dies ist ein Akt der Heilung nach jahrhundertelanger Ausbeutung und Demütigung", erklärte er in einer Ansprache an die Demonstranten.