Eine Woche ohne Corona-Todesfälle auf Mallorca

Auf Mallorca und den Schwesterinseln ist seit einer Woche kein einziger coronabedingter Todesfall mehr registriert worden. Das teilte das balearische Gesundheitsministerium am Montag mit. Seit Beginn der Gesundheitskrise Mitte März sind auf den Inseln 226 Menschen gestorben.

Was die Zahl der Infizierten anbelangt, so wurden in den vergangenen 24 Stunden acht neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 2238.

Auf Mallorca wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1867 Patienten per PCR-Test gemeldet, 92 auf Menorca, 162 auf Ibiza und sechs auf Formentera; mit Antikörpern wurden 86 Patienten auf Mallorca, einer auf Menorca, 24 auf Ibiza und keiner auf Formentera nachgewiesen.

Die Behörden verweisen darauf, dass 1785 Menschen als geheilt entlassen werden konnten, vier davon am Sonntag. Derzeit sind 227 Fälle von Covid-19 auf den Inseln aktiv, vier mehr als noch vor 24 Stunden.

Das Gesundheitsministerium teilte weiter mit, dass derzeit 216 Menschen auf den Inseln wegen einer SARS-CoV-2-Infektion behandelt werden; 80 von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt (davon 17 auf der Intensivstation) und 136 in der Primärversorgung.

Auf den Inseln sind auf Mallorca 62 Menschen im Krankenhaus untergebracht, davon 13 auf der Intensivstation; weitere sieben werden von den Coronavirus-Pflegeeinheiten (UVAC) behandelt, und 122 werden zu Hause vom Primärversorgungsdienst betreut, obwohl nicht alle aktive positive Fälle sind. (as)