Mallorca und das Virus: Update vom 8. Juni

Eine ganze Woche ohne Todesfälle

Auf Mallorca und den Schwesterinseln ist seit einer Woche kein einziger coronabedingter Todesfall mehr registriert worden. Seit Beginn der Gesundheitskrise Mitte März sind auf den Inseln 226 Menschen gestorben. Was die Zahl der Infizierten anbelangt, so wurden in den vergangenen 24 Stunden acht neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 2238.

Mallorca ist in Phase 3

Seit dem 8. Juni befindet sich Mallorca nun in der Lockerungsphase 3, die bis zum voraussichtlichen Ende des Alarmzustandes am 21. Juni andauern soll. Was sich hauptsächlich ändert, sind die Kapazitäten von Gastronomen und Herbergen. Nun ist teilweise eine Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt. Wochenmärkte öffnen mit nur 50 Prozent des sonst üblichen Standangebots. Auch Kongresse finden mit beschränkter Teilnehmerzahl wieder statt.

Anders als auf dem spanischen Festland, bleiben Nachtclubs auf Mallorca weiterhin geschlossen. Die Maskenpflicht bleibt bestehen und ist in geschlossenen Räumen wie Läden und Supermärkten sowie im Nahverkehr zwingend. Im Freien gilt sie überall dort, wo ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Zeitfenster für Sport und Spazierengehen im Freien entfallen komplett. Alle Details hier.

Urlauber sollen getestet werden

Die Quaratänepflicht für Einreisende auf Mallorca und den Nachbarinseln endet voraussichtlich am 21. Juni. Ab diesem Datum sollen Touristen aller Voraussicht nach auf Covid-19 getestet werden, falls sie Anzeichen einer Erkrankung aufweisen und dann gegebenenfalls in extra eingerichteten Unterkünften in Quarantäne müssen. Diese Regelung soll laut Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol bis zum 1. Juli gelten. (dise)