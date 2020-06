Erste Flüge des Pilotprojekts landen am Montag

Die ersten beiden Flüge des von der Balearen-Regierung und der Zentralregierung in Madrid offiziell abgesegnet Pilotprojekts landen am kommenden Montag, 15. Juni, auf Mallorca. Die von der Tui-Gruppe mit Tuifly durchgeführten Flüge kommen aus Frankfurt und Düsseldorf.

Insgesamt werden voraussichtlich 400 Touristen anreisen, von denen die Mehrheit an der Playa de Palma untergebracht ist. Auch Alcúdia wird Gäste des Pilotprojekts aufnehmen. In diesen beiden Flügen werden auch Zweithausbesitzer reisen, die ebenfalls ab dem 15. Juni wieder einreisen dürfen.

Zwischen dem 15. und 17. Juni werden um die 1000 deutsche Touristen erwartet. Die Präsidentin der Balearen, Francina Armengol, betonte, dass die Urlauber jeweils in kleinen Gruppen anreisen werden und die maximale Zahl von 10.900 Touristen auf den Balearen bis zum Monatsende auf keinen Fall überschritten werde.

Bei Ankunft am Flughafen in Palma stehen Transfers durch die Reiseveranstalter bereit, die besondere Regeln bei den Hygienevorschriften befolgen. Das Angebot an Gastronomie und Handel ist an den Zielorten der Urlauber inzwischen angelaufen und wird einen angenehmen Urlaub ermöglichen.

Das Pilotprojekt ist ausschlaggebend für alle anderen touristischen Destinationen und findet dementsprechend großes Medienecho und Interesse bei anderen Reiseveranstaltern. Francina Armengol stand am Dienstag der internationalen Presse Rede und Antwort dazu. (dk)