Lidl auf Mallorca setzt verstärkt auf lokale Produkte

Die Lebensmittelkette Lidl wird ab jetzt verstärkt auf lokale Produkte aus Mallorca und den anderen Baleareninseln setzen. Die 23 Fililalen auf den Balearen möchten somit die kleinen Anbieter unterstützen, die durch die Covid-19 Krise Verluste beim Verkauf hinnehmen mussten.

Lidl schließt sich dem Aufruf durch den Inselrat an, Lebensmittel der Balearen zu unterstützen und dessen Verkauf anzukurbeln. Diese Initiative wurde am Dienstag (9.6.) in der Lidl-Filiale Can Domenge in Palma vorgestellt, unter der Anwesenheit von Jaume Alzamora, dem zuständigen Inselrats-Dezernenten für Marketing lokaler Produkte und dem Regionalleiter von Lidl Balearen, Achim Becker.

Unter dem Motto „Kilometer 0“ wird das Angebot erweitert. Dazu gehören Milch von mallorquinischen Bauernhöfen der Marke AGAMA sowie Obst und Gemüse hiesiger Landwirte. Im Angebot gibt es – jeweils saisonal – Aubergine, Zucchini, Zwiebeln, Kartoffeln, Gurken, die Ramallet-Tomate und grüne Paprika.

Die Vermarktung lokaler Produkte ist keine Neuheit. Lidl betreibt bereits seit fünf Jahren Erzeugnisse der Balearen. Diese Palette wird nun verstärkt ausgebaut. (dk)

