Mallorca und das Coronavirus: Update 10. Juni

Der Countdown für das touristische Pilotprojekt auf Mallorca läuft. Am Montag landen die ersten Maschinen mit deutschen Urlaubern in Palma. Auch die Hotels sind gerüstet. Die Gesundheitsbehörden melden nur zwei weitere Corona-Infektionen.

Für das Pilotprojekt auf Mallorca gelten nur autorisierte Flüge

Das Pilotprojekt auf Mallorca, das erstmals seit Ausbruch der Coronakrise vom 15. Juni an wieder touristische Einreisen ermöglicht, gilt zum einen für Pauschalurlauber, die im Hotel übernachten werden, zum anderen für Besitzer von Ferienimmobilien auf Mallorca. Doch Letztere sind in einem Punkt im Nachteil: Sie müssen bei ihrer Buchung ohne Pauschalreise darauf achten, in einem für das Pilotprojekt eigens von der Balearen-Regierung autorisierten Flugzeug zu sitzen.

Erste Flüge mit deutschen Urlaubern landen am Montag

Die ersten beiden Flüge des von der Balearen-Regierung und der Zentralregierung in Madrid offiziell abgesegneten Pilotprojekts landen am kommenden Montag, 15. Juni, auf Mallorca. Die von der Tui-Gruppe mit Tuifly durchgeführten Flüge kommen aus Frankfurt und Düsseldorf. Insgesamt werden voraussichtlich 400 Touristen anreisen, die meisten davon an die Playa de Palma.

Deutsche Grenzkontrollen entfallen für Reisende ab Mallorca

Ab dem 21. Juni dürfen Reisende aus Mallorca und Spanien wieder ungehindert nach Deutschland einreisen. Am Mittwoch gab der deutsche Innenminister Horst Seehofer in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Kontrollen für Einreisende aus Spanien ab diesem Datum aufgehoben werden und die Quarantäne entfalle. Seit dem 17. März herrschte wegen der Corona-Pandemie ein strenges Einreiseverbot nach Deutschland.

Hotels auf Mallorca sind bereit für den Saisonstart

Online-Check-in, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsteppiche und Masken am Büfett: Mallorcas Big-Player der Hotelszene machen sich bereit für die ersten Gäste, die, wenn alles gut läuft, ab kommendem Montag die Mittelmeerinsel besuchen werden. Dann soll das von der Zentralregierung nun genehmigte Pilotprojekt mit 10.900 Deutschen Reisenden starten.

Mallorcas Strände wieder barrierefrei zugänglich

Obwohl seit dem 25. Mai auf Mallorca die Strände wieder zugänglich sind, wird der Komplettbetrieb erst nach und nach wieder hochgefahren. Dazu gehört auch, die Assistenzpunkte mit Fachpersonal wieder zu öffnen. Dort befinden sich Ansprechpartner, die etwa Menschen mit körperlichen Einschränkungen helfen. In Palma sind ab sofort fünf dieser Badestellen nach Vereinbarung geöffnet.

Roboter macht Coronatests in Palma

Ein Superroboter soll die Zahl der Coronatests auf Mallorca verdoppeln. Die Maschine wurde in der vergangenen Woche im Krankenhaus Son Espases in Palma installiert. Die automatisierten Tests sollen Ende der nächsten Woche beginnen. Der Roboter soll dann 2400 Tests pro Tag und 70.000 Abstriche pro Woche durchführen.

Weiter Entspannung an der Coronafront

Keine weiteren Toten und nur zwei neue Corona-Infektionen haben die Gesundheitsbehörden für Mallorca und die Nachbarinseln am Mittwoch gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit 227 Menschen auf den Balearen dem Virus zum Opfer gefallen, es wurden insgesamt 2137 Infektionen gemeldet. 1809 Personen gelten mittlerweile als geheilt. (mais)