Strände an San Juan in Palma möglicherweise gesperrt

Das Rathaus von Palma prüft die Schließung oder Reglementierung der Strände für den 23. Juni. Am 23. Juni findet auf Mallorca traditionsgemäß eine große Zusammenkunft an den Stränden Palmas statt, um das Fest des Stadtpatrons mit Grillen, Feuern und Mitternachtsbaden zu feiern. Auch mit Feuerwerk und tanzenden Teufeln wird dieser Tag begangen – auch dies werde aufgrund der Sicherheitsbestimmungen dieses Jahr anders ausfallen oder ganz wegfallen. Am Donnerstag (11.6.) und Freitag (12.6.) werde man im Rathaus darüber beratschlagen.

Das Fest fällt vom Datum mit dem Beginn der „Neuen Normalität“ zusammen. Die Botschaft an die Bevölkerung müsse klar und deutlich sein: Die Gefahr von Ansteckungen bestehe weiter. Es müsse klar sein, dass große Menschenansammlungen in der nächsten Zeit nicht möglich sein werden.

Es werden zwei Varianten, wie diese Feier ablaufen könnte, diskutiert:

Die Zugänge zu den Stränden auf eine bestimmte Menschenmenge zu limitieren. Sollte dies zu schwierig zu kontrollieren sein, müsse man notfalls die Strände vollständig sperren, so Alberto Jarabo, zuständig für Veranstaltungen der Stadt Palma.

Was für die Strände gilt, gelte genauso für die Parks. Dort seien ebensowenig große Menschenansammlungen erlaubt. (dk)