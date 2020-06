Palma untersagt San-Juan-Feiern an den Stränden der Stadt

Die auf Mallorca beliebten Feiern zu Ehren des Heiligen San Juan auf den Stränden fallen dieses Jahr in Palma coronabedingt aus. Das Rathaus gab am Donnerstag die Sperrung aller Playas im Stadtgebiet bekannt. Das gilt auch auch für den kilometerlangen Sandstreifen der bei Deutschen beliebten Playa de Palma.

Die Sperrung erfolgt am 23. Juni um 19 Uhr und endet am 24. Juni um 10 Uhr.

Die Johannisnacht wird auf Mallorca traditionsgemäß mit Massenzusammenkünften auf den Stränden der Insel begangen. Dort werden Feuer entzündet, riesige Mengen an Fleisch gegrillt und um Mitternacht im Meer gebadet, was Glück und Gesundheit für das ganze Jahr bescheren soll.

Das Rathaus von Palma will mit einem eigens erlassenen Dekret große Menschenansammlung unterbinden und so die Ansteckung mit dem Coronavirus ausschließen. Gesundheitsstadtrat Alberto Jarabo sagte: "Wir haben in den vergangenen Monaten als Gesellschaft mit großen Bewusstsein agiert und dürfen nun die Wachsamkeit nicht reduzieren."