EU fordert Öffnung der Grenzen schon am 15. Juni

Ist eine Einreise nach Mallorca für jedermann vielleicht schon am Montag möglich? Die Europäische Kommission zumindest "torpediert" jetzt den Plan Spaniens, die Landesgrenzen erst am 1. Juli für Urlauber zu öffnen. Man sei in der guten Situation, dass die pandemische Lage sich in allen Staaten stark verbessert habe, so EU-Innenkommissarin Ylva Johansson (Schweden, Sozialdemokraten) am Donnerstag. Eine Öffnung aller EU-Binnengrenzen solle deshalb bereits am Montag, 15. Juni, erfolgen.

Sie betonte zudem, dass die EU-Gesundheitsbehörde ohnehin davon ausgehe, dass interne Grenzkontrollen im Moment kein wirksames Mittel mehr gegen die Pandemie seien. Die Bundesregierung hatte bereits am Mittwoch entschieden, die Grenzkontrollen bis zum 15. Juni vollständig aufzuheben.

Spannend ist die Entscheidung der EU vor allem deswegen, weil Spanien eigentlich erst in drei Wochen, am 1. Juli, Nicht-Residenten ins Land lassen will. Selbst Spaniern ist es bis heute nicht erlaubt, innerhalb des eigenen Landes zu reisen, sie dürfen sich nur innerhalb der eigenen Region bewegen.

Gibt Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) also den Forderungen der EU nach, wären bereits am Montag freie Reisen für jedermann nach Spanien möglich. Gleichzeitig wäre dann auch das Pilotprojekt mit 10.900 Deutschen Urlaubern, das ebenfalls am Montag starten soll, eigentlich hinfällig – zumindest aber würde es an Brisanz verlieren. (cze)