Mallorca und das Coronavirus: Update 11. Juni

Palma untersagt nächtliche San-Juan-Feiern an den Stränden



Die beliebten Feiern zu Ehren des Heiligen San Juan auf den Stränden fallen dieses Jahr in Palma coronabedingt aus. Das Rathaus gab am Donnerstag die Sperrung aller Playas im Stadtgebiet, somit auch der Playa de Palma selbst, bekannt. Die Sperrung erfolgt am 23. Juni um 19 Uhr und endet am 24. Juni um 10 Uhr. Die Johannisnacht wird auf Mallorca traditionsgemäß mit Massenzusammenkünften auf den Stränden der Insel begangen. Dort werden Feuer entzündet, riesige Mengen an Fleisch gegrillt und um Mitternacht im Meer gebadet.

EU fordert Öffnung der Grenzen schon am 15. Juni

Ist eine Einreise nach Mallorca für jedermann vielleicht schon am Montag möglich? Die Europäische Kommission zumindest "torpediert" jetzt den Plan Spaniens, die Landesgrenzen erst am 1. Juli für Urlauber zu öffnen. Man sei in der guten Situation, dass die pandemische Lage sich in allen Staaten stark verbessert habe, so EU-Innenkommissarin Ylva Johansson (Schweden, Sozialdemokraten) am Donnerstag. Eine Öffnung aller EU-Binnengrenzen solle deshalb bereits am Montag, 15. Juni, erfolgen. Die EU-Außengrenzen sollen dann am 1.7 folgen.

Reservierungen für Pilotprojekt auf Mallorca "explodieren"

Reiseveranstalter des Pilotprojekts für deutsche Touristen auf den Balearen zeigen sich mit den Reservierungen zufrieden. Laut der Tui seien die Reservierungen in den letzten 24 Stunden „explodiert“, wie die Schwesterzeitung Ultima Hora schreibt. Vor allem für kollaborierende Hotels an der beliebten Playa de Palma falle das Ergebnis positiv aus. Ab dem 15. Juni startet das Projekt, für das bestimmte Hotels zugelassen sind.

Flughafen auf Mallorca für Corona-Kontrollen vorbereitet

Noch bevor die ersten Touristen für das geplante Pilotprojekt auf Mallorca am 15. Juni ankommen, sei man am Flughafen Son Sant Joan bereits für alle Kontrollen zur Vorbeugung von Covid-19 gerüstet. Wie Flughafenbetreiber AENA bestätigt hat, könne man die im Plan vorgesehenen Kontrollmaßnahmen einhalten. Dazu zählt unter anderen die Messung der Temperatur der 10.900 auf den Balearen ankommenden Passagiere.

Zwei Mediziner auf Mallorca mit Corona infiziert

In der Corona-Station des Universitätsklinikums Son Espases in Palma haben sich zwei medizinische Fachkräfte mit dem Viurs infiziert. Aus diesem Grund wurde weitere Kollegen der Abteilung auf Covid-19 getestet. Ergebnis: Sechs weitere Mitarbeiter, unter ihnen Ärzte und Pflegepersonal, mussten isoliert werden. Der Ursprung der Ansteckung wird derzeit untersucht. Ersten Vermutungen zufolge könnte ein Patient aus derselben Krankenhausabteilung die Ursache für die Neuinfektionen sein.

Kein weiterer Corona-Todesfall auf den Balearen

Die Balearen haben keine neuen Todesfälle durch den Ausbruch des neuen Coronavirus registriert, so die neuesten Informationen des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag. Allerdings wurden fünf neue positive Fälle entdeckt Seit Beginn der Gesundheitskrise sind 227 Menschen auf den Inseln an Covid-19 gestorben und 2247 haben sich infiziert. 1816 Personen wurden geheilt wurden. Derzeit gibt es 204 aktive positive Fälle, zwei weniger als an diesem Mittwoch.

Neue Corona-Maßnahmen für Schulen auf Mallorca

In Spanien und damit auch auf Mallorca werden seit Ende Mai Schulen schrittweise wieder geöffnet, auch wenn bis zum Start der Sommerferien kein regulärer Schulbetrieb stattgefunden hat. Spaniens Bildungsministerin Isabel Celaá hat einen Maßnahmenkatalog abgesegnet, der Sicherheitsbestimmungen zur Vermeidung einer Covid-19-Infektion für das neue Schuljahr ab September vorsieht. Vom Kleinkindalter bis einschließlich der vierten Klasse der Grundschule werden feste Unterrichtsgruppen mit maximal 20 Schülern gebildet. Sicherheitsabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht gelten ab dem fünften und sechsten Jahr der Primar- und Sekundarstufe. Die Maske wird obligatorisch sein, wenn Schüler außerhalb des Klassenraumes den geforderten Abstand nicht einhalten können.

Wie sich die Kinos auf Mallorca vor Covid-19 schützen

Auf Mallorca dürfen Kinos seit dem 11. Mai wieder mit einer Kapazität von 30 Prozent öffnen. Aus Gründen der Rentabilität haben die meisten jedoch die Wiedereröffnung verschoben. Mit Phase 3 der Deeskalation konnte die Kapazität auf 50 Prozent erhöht werden. Auf Mallorca bereitet sich daher die Grupo Aficine, das "Cinesa" und das "Artesiete" auf einen Betrieb in Zeiten der "neuen Normalität" ab dem 24. Juni vor – pünktlich zur Premiere einiger Hollywoodfilme in Spanien.

Cala Millor erwacht nur zögerlich aus dem Corona-Koma

Das sonst zu dieser Jahreszeit trubelige Cala Millor, beliebter Urlaubsort, räkelt sich noch ein wenig müde. Viele hoffen, dass bald wieder mehr Schwung rein kommt. Es sind vor allem Residenten und Spanier, die es sich bei angenehmen Temperaturen und Meeresbrise auf der Terrasse des Café del Sol direkt an der Strandpromenade gemütlich gemacht haben, einem der wenigen Gastronomiebetriebe, die seit dem 11. Mai geöffnet haben ...



Hier lesen Sie die vollständige Reportage aus Cala Millor