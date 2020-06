Der Touristik will keinen Test-Urlaub auf Mallorca

Der deutsche Reiseanbieter Der Touristik strebt an, nach Ende des Alarmzustandes am 21. Juni wieder einen normalen Reisebetrieb für Mallorca und die Balearen aufzunehmen. Dafür sollen aber laut einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung zunächst die geltenden Hygienemaßnahmen auf den Inseln überprüft werden.

Ab dem 15. Juni, an dem etwa Mitbewerber Tui im Rahmen des bisher einmaligen Pilotprojekts erste Urlauber auf die Inseln schickt, sollen mit der Unterstützung des externen Analytik-Labors Kneißler in Burglengenfeld die behördlichen Hygiene-Vorschriften zum Corona-Schutz an den Flughäfen, beim Transfer und in den Hotels auf den Balearen umgesetzt werden.

Erst dann wird der Reiseveranstalter mit seinen Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen und Travelix Urlaub auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera wieder anbieten. Test-urlaube solle es für Der-Touristik-Kunden nicht geben.

"Sind alle Voraussetzungen erfüllt und gibt die spanische Regierung grünes Licht, dann starten wir durch", sagte Der-Touristik-Geschäftsführer Central Europe, Ingo Burmeister. "Auch wenn das Interesse an Mallorca-Reisen bereits groß ist, bleibt die Sicherheit unserer Gäste oberstes Gebot.“ (dise)