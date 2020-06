Im TV: Pferdeexperte Tamme Hanken machte Halt auf Mallorca

TV-Sender Kabel 1 zeigt am Sonntag um 9.20 Uhr eine Wiederholung einer Folge "Tamme Hanken", die den bereits verstorbenen "Knochenbrecher" nach Mallorca führte. Der Ostfriese wurde durch die ursprünglich im NDR ausgestrahlte Doku-Soap bekannt, in der er den vom Aussterben bedrohten alternativen Heilberuf des "Knochenbrechers" bekannt machte. Diese besondere Form des Einrenkens von Gliedmaßen kann sowohl bei Menschen als auch bei Tieren angewendet werden, steht allerdings auch in der Kritik vieler Tierärzte.

Auf Mallorca traf Hanken unter anderen Schlagersänger Mickie Krause, den er auf seiner Finca fit für seinen bevorstehenden Auftritt im Mega-Park am "Ballermann" macht. Zum Dank dürfen der Ostfriese und sein Lehrling Anton, mit dem er auf Tour ist, gemeinsam mit Mickie Krause einen Song vor 4000 Menschen performen.

Auf der Ranch von Pferdeliebhaber Chaume bekommen Anton und Schauspieler Martin Semmelrogge diesmal Reitunterricht. Die 20-jährige Tochter von Chaume hat seit Jahren starke Rückenprobleme, die zu massiven Fehlhaltungen geführt haben. Viele Arztbesuche blieben erfolglos. Kann Chiropraktiker Tamme sie von ihren Leiden erlösen?

Der plötzliche Tod des Profis mit nur 56 Jahren versetzte die Fans des sympathischen Norddeutschen 2016 in Schock. (dise)