Mallorca und das Virus: Update vom 14. Juni

Zwei neue Infektionsfälle, keine neuen Todesfälle

Bis zum Sonntagmittag gab es laut des Dienstes für Epidemiologie der Balearen zwei neue Infektionsfälle mit Covid-19. Damit sind insgesamt 2.259 Fälle auf den Balearen bekannt. 1.823 Menschen gelten als geheilt, es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl liegt damit bei 227 Todesfällen. 209 Fälle sind noch aktiv. Insgesamt seien 127.381 Tests durchgeführt worden - 97.264 PCR-Tests, 10.578 Antikörperschnelltests und 19.539 Serum-Tests.

Grenzöffnung nun doch zum 21. Juni

Eine Einreise nach Mallorca wird für Urlauber, die nicht am Pilotprojekt teilnehmen, vermutlich doch vor Juli möglich sein. Einem EU-Vorschlag folgend, wird Spanien seine Grenzen mit anderen EU-Ländern nämlich bereits am 21. Juni öffnen, das teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) den Ministerpräsidenten der Regionen am Sonntag per Videokonferenz mit. Bisher hieß es aus Madrid stets, dies solle erst am 1. Juli geschehen.

Ministerpräsidentin eröffnet die Saison

Balearen-Regierungschefin Francina Armengol hat angekündigt, dass Mallorca und seine Schwesterinseln bereit seien, eine Tourismussaison zu beginnen. Das sei sogar absolut notwendig. Trotz des verkürzten Pilotprojekts wolle man sich damit vorbereiten, die Grenze Zen am 21. Juni sicher öffnen zu können. Um die Schäden aus dem dreimonatigen Alarmzustand schrittweise zu kompensieren, will Spaniens Regierungspräsident Pedro Sánchez in wenigen Tagen einen Rettungsplan für den Tourismus veröffentlichen.

Terrassen bleiben bis 22. September erweitert

Die neue Terrassensituation auf Mallorca, die die Nutzung von ehemaligen Parkflächen vorsieht, soll nur bis zum Ende des Sommers anhalten, bisher ist der 22. September vorgesehen - nicht wie gerüchteweise verbreitet bis zum 31. Dezember. Mit Wiedereröffnung von gastronomischen Außenflächen seit dem 11. Mai hatte man besonders in belebten Ausgehvierteln wie Santa Catalina den Gastronomen erlaubt, Parkflächen für Stühle und Tische zu nutzen, um zwischen den Gästen den geforderten Mindestabstand einzuhalten. (dise)