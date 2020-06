Arenals blechernes Herz-Wahrzeichen ist weg

Eines der Symbole des Ferienortes Arenal bei Palma de Mallorca ist verschwunden. wegen Einsturzgefahr wurde das 2005 vor einem geplanten Einkaufszentrum errichtete blecherne Herz entfernt. Nach Angaben der Gemeinde Llucmajor hat dies den Vorteil, dass die Parkflächen größer werden.

Bekannt wurde das herz als "piruleta". Vor 15 Jahren war es aufgebaut worden, um dem einkaufszentrum "Arenal Park" eine besondere Note zu verleihen. Doch die von dem damaligen Insel-Ministerpräsidenten eingeweihte Anlage wurde nie in Betrieb genommen.

Das Herz war von der Designerin Ágatha Ruiz de Prada ersonnen worden. es wurde gemunkelt, dass sie fúr diese und andere arbeiten an dem Zentrum eine Million Euro erhalten hatte. In den gesamten Komplex sollten 40 Ladenlokale hinein. Nunmehr befinden sich dort büros der Gemeinde llucmajor. (it)