Rolltreppen und Fahrstühle in Geistereinkaufszentrum abgestellt

Das Geistereinkaufszentrum von Palma de Mallorca macht seinem Namen alle Ehre. Der Fahrstuhl, der von der Rambla zur ehemaligen Shoppingmeile unter der Plaça Major führt, ist seit Tagen defekt. Die Rolltreppen wurden schon vor Monaten unerlaubterweise abgestellt.

Nicht nur die Anwohner, sondern auch alle Bürger, die den Höhenunterschied auf bequeme Weise überwinden wollen, leiden derzeit unter der Situation. Als Alternative bleibt nur ein vor allem für Senioren recht mühevoller und umständlicher Fußweg.

Damit verstoße die Stadt gegen Vorgaben für einen barrierefreien Zugang, erklärte Carme Vidal, Vorsitzende einer Anwohnervereinigung an der Plaça Major. Auch Anna Moilanen, Schiedsfrau in Palma, übte wiederholt Kritik am nicht funktionierenden Aufzug.

Die Zukunft des verwaisten Einkaufszentrums steht weiter in den Sternen. PSOE befürwortet die Verwandlung in Parkflächen, während Podemos dort ein alternatives Projekt realisieren will.