Spanien erwägt Quarantäne für britische Touristen

Ungewisse Aussichten für britische Mallorca-Urlauber: Spanien erwägt Quarantänemaßnahmen für Reisende aus Großbritannien, sofern die britische Regierung nach der Grenzöffnung am 22. Juni daran festhalten wird. Dies verkündete Außenministerin Arancha González Laya am Dienstag gegenüber der BBC.

"Wir beobachten das Vorgehen der britischen Regierung. Davon wird abhängen, ob wir dann eine Quarantäne für Bürger aus dem Vereinten Königreich verhängen", erklärte die Ministerin.

Die Mitgliedsstaaten der EU und des Schengenraums hatten beschlossen, die Quarantäne abzuschaffen, sobald die Grenzen wieder geöffnet würden. "In Spanien fällt die Quarantäne am 22. Juni weg", so González Laya. Falls Großbritannien danach an dieser Maßnahme festhalten sollte, werde Spanien dies im Gegenzug wahrscheinlich auch tun.