Mallorca und das Coronavirus: Update vom 16. Juni

Auch am Dienstag drehte sich auf Mallorca so ziemlich alles um die ersten deutschen Urlauber. Und es ging auch um diejenigen, die nicht auf die Insel gelassen wurden.

25 Flugpassagiere an nur einem Tag wieder zurückgeschickt

Auch wenige Tage vor Beginn der Reisefreiheit in der EU und trotz des touristischen Pilotprojekts schickt die Polizei vom Flughafen Mallorca Reisende rigoros zurück, die in nicht autorisierten Flügen landen und keinen Erstwohnsitz nachweisen können. Am Montag waren es nach Angaben der Vertretung der Madrider Zentralregierung in Palma 25 Menschen, so viele wie noch nie während des Alarmzustandes an einem Tag. Sie waren in zwei für das Pilotprojekt nicht autorisierten Flügen aus München und Zürich angereist.

Mallorca-Regierung will Flüge des Pilotprojekts gehörig aufstocken

Die Regionalregierung der Balearen will die Zahl der für das touristische Pilotprogramm vorgesehenen Mallorca-Flüge in den kommenden Tagen um zwölf aufstocken. Eine entsprechende Bitte wurde am Dienstag nach Angaben des Landes-Tourismusministeriums an die Zentralregierung in Madrid geleitet. Lufthansa, Tuifly und Eurowings sollen demnach 2800 weitere Bundesbürger noch vor dem 21. Juni, wenn wieder Reisefreiheit herrscht, auf die Insel bringen.

Hotelkonzerne wollen auf Mallorca noch mehr Häuser als geplant öffnen

Angesichts des großen Interesses von Deutschen und anderen ausländischen Bürgern für baldige Ferien auf Mallorca planen die großen Hotelketten mehr Öffnungen von Häusern als bislang angedacht. Das äußerten am Montag Vertreter der Hotelierverbände "Fehm" und "Ach" und mehrere Unternehmer. Man müsse sich an die erfreuliche Situation anpassen, so die beiden Verbände.

Alltours zieht Start der Reisesaison auf Mallorca vor

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten sehr verbundene deutsche Reisekonzern geht bei Reisen auf die Insel und zu anderen europäischen Zielen schon früher als geplant in die Vollen. Bereits ab dem 26. Juni und damit rechtzeitig zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen können die Gäste buchen. Flüge auch nach Mallorca starten ab diesem Datum laut einer Pressemiteilung bundesweit ab allen großen deutschen Flughäfen.