18 Deutschen an nur einem Tag Einreise nach Mallorca verweigert

Nur wenige Tage vor der Grenzöffnung in Spanien am 21. Juni ist am Flughafen von Mallorca am Mittwoch 18 deutschen Flugpassagieren die Einreise verweigert worden. Sie mussten nach offiziellen Angaben unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen.

Fünf der Personen saßen in einem nicht für das touristische Pilotprojekt auorisierten Flug aus München, elf kamen aus Stuttgart und zwei aus Düsseldorf. Sie konnten keinen Erstwohnsitz auf Mallorca nachweisen oder ihre Anwesenheit anders begründen. Am Montag war eine ähnlich hohe Zahl von aus Deutschland eingeflogenen Fluggästen abgewiesen worden.

Die meisten dieser Passagiere hatten offenbar fälschlicherweise angenommen, bereits jetzt auf Mallorca ihren Urlaub verbringen zu können.

Während des gesamten Alarmzustandes waren bis einschließlich Sonntag balearenweit lediglich 20 Fluggäste abgewiesen worden. Das umstrittene Regelwerk endet zusammen mit der Quarantäneregelung erst am 21. Juni, wenn Spanien die Grenzen öffnet. (it)