Spanien-Medien berichten ausführlich über Coronaausbrüche in Deutschland

Die spanischen Medien haben am Donnerstag und Freitag in breiter Aufmachung über neue Coronaausbrüche in Deutschland berichtet. Sowohl die Zeitungen "El País", "Abc" und "El Mundo" als auch TV-Kanäle wie "Telecinco" berichteten ausführlich vor allem über die Masseninfizierungen in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Gütersloh mit Hunderten Ansteckungen als auch in einem Mietshaus in Göttingen. Zum Teil gab es im Fernsehen sogar Live-Schaltungen.

Auch in balearischen Medien wie der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde detailliert über das Thema geschrieben.

Am Donnerstag hatte Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa die Vorkommnisse in Deutschland als "sehr besorgniserregend" bezeichnet und sie in einem Atemzug mit ähnlichen Ausbrüchen in China genannt.

Am Sonntag öffnet Spanien seine Grenzen, dann werden wieder ungehindert Flüge zwischen dem Land und Deutschland verkehren können. (it)