Der Sommer auf Mallorca wird heißer als in den vergangenen Jahren

Der Sommer wird auf Mallorca und den Nachbarinseln heißer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Das kündigte am Freitag die Regionalchefin des Wetterdienstes Aemet, María José Guerrero, in Palma zum anstehenden Wechsel der Jahreszeit an. Außerdem werde es weniger Niederschläge als durchschnittlich üblich geben. Auch mit Hitzewellen müsse gerechnet werden.

In den Monaten Juni, Juli und August werde die Durchschnittstemperatur höher als bei 24 Grad liegen, fügte Guerrero hinzu. Der Sommer beginnt am kommenden Samstag, 20. Juni, um genau 23.44 Uhr und endet am 22. September um 15.31 Uhr.

Was das kommende Wochenende angeht, so geht es schön sommerlich los: Am Samstag steigen die Maximalwerte bis auf 27 Grad, am Sonntag schon auf 29 Grad und in der ersten Sommerwoche wird die 30-Grad-Marke geknackt, dazu weht nur schwacher Wind. Die Sonne scheint dann von einem meist wolkenlosen Himmel. (it)