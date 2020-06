Zahl der Flüge am Airport von Mallorca zieht auch Montag weiter an

Nach dem Ende des Alarmzustandes und der Öffnung der Grenzen in Spanien kommt wieder mehr Leben in den monatelang fast ausgestorbenen Flughafen von Mallorca. Für Montag waren nach Angaben der Betreibergesellschaft Aena 14 Füge aus Deutschland programmiert, zwei mehr als am Sonntag.

Während des Alarmzustandes verkehrten von Son Sant Joan aus pro Tag nur ganz wenige Flugzeuge. Wer auf die Insel wollte, musste einen Erstwohnsitz hier nachweisen oder seine Anwesenheit anderweitig begründen.

Seit Sonntag entfallen diese Restriktionen, doch den ankommenden Passagieren wird die Körpertemperatur gemessen. Weiterhin dürfen Begleiter den Flughafen nicht drinnen betreten, sondern müssen sich von den Gästen draußen verabschieden oder sie in Empfang nehmen. (it)