Gesundheitskontrolleure befürchten Probleme bei Urlauberansturm

Der Verband der für die Kontrollen des ausländischen Touristen auf den spanischen Flughäfen zuständigen Sanitätspersonals befürchtet große Probleme, wenn zu viele Urlauber im Sommer etwa auf Mallorca ankommen. Es gebe einfach zu wenig qualifiziertes Personal, sagte am Montag Mar Faraco von der "Asociación Española de Sanidad Exterior" im Fernseh-Sender IB3.

Momentan gebe es 150 Fachräfte auf den Balearen, so die Sprecherin. Damit könne man die erwartete Flut von Menschen in Häfen und Flughäfen kaum bewältigen. Schon jetzt sei es auf der Nachbarinsel Ibiza so, das Nationalpolizisten Arbeiten verrichteten, die eigentlich dem Sanitätspersonal vorbehalten sein müsse.

Die Ärzte und Schwestern von "Sanidad Exterior" sind dafür zuständig, aus dem Ausland ankommende Passagiere in Augenschein zu nehmen, wenn sie in Spanien einreisen. Taucht etwa jemand mit Fieber auf, so wird diese Person auf Corona untersucht. (it)