Unbekannte beschmieren Statue von Los-Angeles-Gründer auf Mallorca

Unbekannte haben das vor der Sant-Francesc-Kirche befindliche Denkmal des von Mallorca stammenden Gründers von Städten wie Los Angeles oder San Diego, Juniper Serra, beschmiert. In roter Farbe wird der im Jahr 1713 im Dorf Petra geborene und 1784 gestorbene Missionar als "Rassist" beschimpft. Die oppositionelle konservative Volkspartei protestierte gegen die Schmier-Aktion.

Das Touristen wohlbekannte Denkmal war im Jahr 1965 von dem baskischen Bildhauer geschaffen worden.

Die Tat in Palma dürfte im Zusammenhang mit Protesten in den USA stehen. Protestler hatten am Freitag im Golden Gate Park in Sant Francisco eine Bronze-Statue des Gottesmanns umgestoßen und bemalt. Rund 500 Demonstranten der "Black-Lives-Matter"-Bewegung waren in den Park eingedrungen. Juniper Serra gilt als Gründervater Kaliforniens. (it)