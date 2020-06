Johannisnacht: Polizei macht auch Playa de Palma dicht

In der am Dienstag anstehenden Johannisnacht wird die Polizei angesichts der Coronakrise an den Stränden von Palma de Mallorca mit einem Großaufgebot zu verhindern versuchen, dass sich größere Menschenansammlungen bilden. Traditionell zieht es die Menschen in dieser Nacht zum Meer, wo gegessen und gefeiert wird.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung werden die Zugänge auch zur bei Deutschen beliebten Playa de Palma um 19 Uhr gesperrt, betreten könne man die Strände am Mittwoch ab 10 Uhr wieder.

Betroffen von der Schließungsaktion sind desweiteren der beliebte Stadtstrand Can Pere Antoni, Cala Major, Molinar, Ciutat Jardí, Cala Estància, El Peñón, Racó de Can Ripoll, die Strände rund um den Yachtclub Calanova, die Cala am Dique d'Oeste und die Strände Es Carnatge und Clot d'en Bernadet. (it)