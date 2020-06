Im TV: Neues von den Auswanderern auf Mallorca

TV-Sender Vox zeigt am 22. Juni um 21.15 Uhr eine weitere Folge "Goodbye Deutschland" von Mallorca. In der Ausstrahlung dreht sich alles darum, wie die Deutschen mit dem strengen Lockdown in Spanien umgehen.

Mit dabei sind unter anderem Daniela Büchner, die Witwe des verstorbenen Auswanderers Jens Büchner, sowie Patrick Lorenz, der seine Würstchenbude an der Playa de Palma nun schließen muss.

Zuschauer sehen unter anderem, wie der Hausarrest zur Belastungsprobe für Familie Büchner wird und wie sich Dreifach-Vater Patrick Lorenz mit einer Geschäftsidee vor dem Ruin retten will.

Außerdem dabei: Studentin Laura, die zu ihrem 20 Jahre älteren Unternehmerfreund Christian nach Mallorca auswandert sowie das bekannte Kult-Ehepaar Jörg und Fabio auf Gran Canaria, die wegen gesundheitlicher Probleme ebenfalls Existenzsorgen in Corona-Zeiten haben. (dise)