Tigermücke vermehrt sich exponentiell in Spanien

Die invasiven Tigermücken haben sich in den vergangenen Wochen exponentiell vermehrt in Spanien. Das liege vor allem an vielen Regenfällen in den vergangenen Monaten, teilte Insektenexperte Mikel Bengoa von der Bekämpfungsfirma Anticimex am Montag mit. 2020 werde die auf Mallorca seit vielen Jahren vokommende Mücke auch in Gegenden registriert, wo sie vorher nie angetroffen wurde.

Die stechfreudigen und gestreiften Insekten sind zwischen Mai und Oktober aktiv und wurden bereits in größeren Städten in Andalusien und der Autonomieregion Extremadura gesichtet.

Auf Mallorca vermehren sich Tigermücken in Feuchtgebieten wie etwa dem Pla de Sant Jordi in Flughafennähe. Sie können tropische Krankheiten wie Chikungunya übertragen. (it)