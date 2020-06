Mallorca und das Coronavirus: Update vom 22. Juni

Die sogenannte "neue Normalität" hat auf Mallorca begonnen. langsam steigt die Zahl der Flüge, die Strände sind voll, doch hier und dort gibt es noch probleme oder werden welche befürchtet...

Spanien stuft erstmals einige Gebiete in Phase 2 zurück

Nicht überall in Spanien entwickeln sich die Daten von der Coronafront so positiv wie auf Mallorca. Wegen mehrerer Ausbrüche wurden einige Gabiete in der nahe der Pyrenäen gelegenen Autonomieregion Aragón unweit der Stadt Huesca vom Gesundheitsministerium in Madrid in die Phase 2 zurückgestuft.

Gesundheitskontrolleure befürchten Probleme bei Urlauberansturm

Der Verband des für die Kontrollen des ausländischen Touristen auf den spanischen Flughäfen zuständigen Sanitätspersonals befürchtet große Probleme, wenn zu viele Urlauber im Sommer etwa auf Mallorca ankommen. Es gebe einfach zu wenig qualifiziertes Personal, sagte am Montag Mar Faraco von der "Asociación Española de Sanidad Exterior" im Fernseh-Sender IB3.

Manche Strände proppenvoll am ersten Sommer-Sonntag auf Mallorca

Am arbeitsfreien ersten Sommer-Sonntag auf Mallorca hat es dermaßen viele Einheimische zu Stränden gezogen, dass an einigen Orten Mindestabstände nicht eingehalten werden konnten. Deswegen mussten einige kleine Strände geschlossen werden, etwa in Illetes bei Palma. Andere füllten sich bei Temperaturen um 30 Grad ebenfalls sehr, wurden aber wie der Estanys-Strand, die Verlängerung von es Trenc in Colònia de Sant Jordi im Südosten von Mallorca, nicht geräumt.

Iberostar informiert deutsche Reiseexperten vor Ort über Lage auf Mallorca

Der mallorquinische Hotelkonzern Iberostar hat am Sonntagabend in seinem Hotel Selection Playa de Palma bei einer Fachtagung rund 100 Reisebüromitarbeiter und hochkarätige Tourismusexperten aus Deutschland über die ergriffenen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus auf Mallorca informiert. Bei einer Podiumsdiskussion im Garten des Fünf-Sterne-Hotels betonten Iberostar-Präsident Miquel Fluxá und die balearische Gesundheitsministerin Patrícia Gómez, dass alle Bemühungen das Ziel haben, Mallorca zu einer "sicheren Reisedestination" für deutsche Urlauber zu machen.

Zahl der Flüge am Airport von Mallorca zieht auch Montag weiter an

Nach dem Ende des Alarmzustandes und der Öffnung der Grenzen in Spanien kommt wieder mehr Leben in den monatelang fast ausgestorbenen Flughafen von Mallorca. Für Montag waren nach Angaben der Betreibergesellschaft Aena 14 Füge aus Deutschland programmiert, zwei mehr als am Sonntag. (it)