Eurowings macht Basis in Palma de Mallorca wieder auf

Die Fluggesellschaft Eurowings schickt am Samstag den ersten Flug nach mehr als drei Monaten Pause von der Basis Palma nach Deutschland. Die fluggesellschaft teilte am Dienstag mit, dass der erste Jet am Samstag um 7.45 Uhr starte, und zwar nach hannover.

Die Basis auf Mallorca soll in diesem Sommer eine Ergänzung für die Basen in Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Hamburg sein. Von Mallorca aus geht es regelmäßig nach Berlin, Bremen, Dresden, Hannover, Leipzig, Karlsruhe/Baden-Baden, München, Münster-Osnabrück, Nürnberg und Saarbrücken. Aus Österreich verbindet Eurowings Salzburg und Innsbruck mit Mallorca.

Eurowings teilte weiter mit, dass man von der Insel aus zunächst mit zwei Airbus A320 starten wolle. Bald komme eine weitere Maschine hinzu. Nach derzeit 50 Verbindungen pro Woche sollen es Ende Juli 168 sein. (it)