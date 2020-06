Leere Strände zur Johannisnacht auf Mallorca

Grillfeuer und gemütliches Beisammensein am Meer fielen zur diesjährigen Johannisnacht in Palma de Mallorca aus. Wegen der Coronakrise wurden die Strände der Insel am Dienstagabend gesperrt. Bürgermeister José Hila bedankte sich am Mittwoch bei der Bevölkerung für die Einhaltung der Regeln.

Auf Twitter postete Hila mehrere Fotos von den völlig verwaisten Stränden der Inselhauptstadt. Es sei zu keinerlei nennenswerten Vorfällen gekommen, hieß es aus dem Rathaus. Die Polizei musste weder Anzeigen erstatten, noch kam es zu Festnahmen.

Die Schließung der Strände wurde am Mittwochmorgen um 10 Uhr wieder aufgehoben.