Balearischer Pandemie-Leugner als Arzt suspendiert

Auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera ist ein Arzt von seiner Tätigkeit entbunden worden, der die Corona-Pandemie öffentlich wiederholt geleugnet hat. Ángel Ruiz Valdepeñas muss auch noch mit einem Disziplinarverfahren rechnen.

Am 13. Juni hatte der Mediziner in Madrid an einer Demonstration gegen eine angebliche "neue Weltordnung" teilgenommen. Er trug an jenem Tag ein T-Shirt, das ihn als Arzt im Krankenhaus von Formentera auswies. Er behauptete auch immer wieder, dass Sicherheitsabstände und das Tragen von Masken nichts nützen würden.

Ruiz Valdepeñas führet den Alarmzustand auch auf eine internationale Verschwörung zurück. (it)