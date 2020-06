Brandheiße August-Temperaturen schon Ende Juni auf Mallorca

Zum kommenden Wochenende hin steht auf Mallorca die erste richtige Hitzewelle des Jahres an. Die Meteorologen von Aemet rechnen nach einer Mitteilung vom Mittwoch mit 35 Grad am Donnerstag, nachts soll es dann nicht mehr unter 20 Grad gehen. Dabei handelt es sich um Temperaturen, die normalerweise erst im August, aber nicht schon Ende Juni gemessen werden.

Der Wind weht dazu nur eher schwach und nur ab und zu böig aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Hitze dürfte das Meer schnell weiter aufheizen, das mit 24 bis 25 Grad in der Bucht von Palma noch relativ erfrischend ist.

In anderen teilen Spaniens kommt es noch viel knüppeldicker: In Andalusien werden bis zu 40 Grad erwartet, weshalb dort dann die Warnstufe Orange gilt. Nachts fallen die Werte dort nicht unter schweißtreibende 26 Grad. (it)