Spanien-Presse weiter in Aufruhr wegen Corona-Ausbrüchen in Deutschland

Das vernehmbare Medienecho in Spanien auf die Coronaausbrüche in Deutschland hält unvermindert an. Die Entwicklung dort überrasche, weil sie gerade in einem Land vonstatten gehe, das als "Modell" bei der Bekämpfung der Seuche gilt, meldete etwa "Vozpopuli". Deswegen müsse man durchaus eine zweite Welle der Pandemie in Betracht ziehen.

Neue Restriktionen seien deshalb nicht auszuschließen, hieß es in eldiario.es, zumal Deutschland sich ja bislang gut geschlagen habe. Hintergrund ist der Coronaausbruch in dem fleischverarbeitenden Betrieb Tönnies in Gütersloh. Der Kreis steht inzwischen bis mindestens Ende Juni unter Quarantäne.

Der Internet-Auftritt Canarias7 beschäftigt sich sogar mit dem kleineren Coronaausbruch in der Hähnchenschlachterei Wiesenhof bei Oldenburg und der schlechten Unterbringung der vor allem aus Ost- und Südosteuropa stammenden Mitarbeiter.

Auch die TV-Kanäle des Landes gehen weiterhin auf die Coronaausbrüche in Deutschland ein, zum Teil mit Live-Schaltungen und sogar in Gesprächsrunden. (it)