Immer mehr Privatpartys mit Menschenansammlungen auf Mallorca

Auf Mallorca gibt es immer mehr illegale Feste, was angesichts der hohen Corona-Ansteckungsgefahr bedenklich ist. Der für das Nachtleben zuständige Verband "Abone" beschwerte sich inzwischen darüber, dass Gemeinden wie Palma oder Llucmajor dagegen nicht vorgehen. Den politischen Verantwortlichen wurden inzwischen Listen über die Orte dieser Veranstaltungen geliefert.

Alle roten Linien seien hierbei überschritten worden, sagte Verbandschef Jesús Sánchez. Er warf den Behörden vor, völlig die Kontrolle in dieser Angelegenheit verloren zu haben.

Besonders am Paseo Marítimo gibt es Zoff wegen Menschenansammlungen, die die Ansteckungsgefahr erhöhen. In den Medien wurde unter anderem das Rock-Lokal Shamrock genannt. Auch in und vor weiteren kleineren Nachtclubs ballen sich dort viele Menschen. (it)