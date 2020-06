Kinos in Palma bereit für Wiedereröffnung

Nach genau 104 Tagen mit schwarzer Leinwand stehen einige Kinos in Palma nun vor der Wiedereröffnung. Auch in die Lichtspielhäuser hat die "Neue Normalität" Einzug gehalten. "Dies war die längste Zwangspause, die ich in meiner 40-jährigen Karriere erlebt habe", sagte Juan Salas, Leiter des Kinobetreiberverbands Aficine.

Während das Augusta im Zentrum Palmas noch etwas mit seiner Wiedereröffnung wartet, öffnet das Großkino Ocimax Palma schon am Freitag seine Pforten. "Dort lassen sich Sicherheitsabstand und Platzkartenverkauf besser handeln", erklärte Salas.

Neu ist beispielsweise der Zugang in den Kinosaal mittels QR-Code. Zwischen den einzelnen Vorführungen werden zudem längere Pausen zur Desinfektion der Säle eingelegt. Maskenpflicht herrscht aber nicht.

Mit einem Eintrittspreis von fünf Euro will der Kinoverband in den kommenden zwei Wochen Besucher anlocken. Für das kommende Wochenende wurden bereits mehr als 100 Tickets verkauft.

Auch die Kinos im Fan-Shoppingzentrum nehmen am Freitag wieder den Betrieb auf. Das Programmkino CineCiutat im S’Escorxador will dagegen erst am 24. Juli wieder öffnen. Dann sollen auch die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. (mais)