Corona-Krankenhaus im Kongresspalast wird demontiert

Das im Frühling im Kongresspalast von Palma de Mallorca unter anderem von Militärs eingerichtete Coronakrankenhaus wird inzwischen wieder abgebaut. Dort waren zeitweise schwerkranke Coronainfizierte untergebracht worden.

Das Hospital mit 258 Zimmern war Ende März eingerichtet worden, als die Coronakrise spanienweit am schlimmsten wütete. Ganz voll war es nie geworden, so dass am Ende auch Coronakranke mit nicht so schweren Symptomen dort unterkamen. Es gab dort unter anderem 105 Betten mit Sauerstoffversorgung und 24 Betten, wie sie auf Intensivstationen üblich sind.

Die letzten Patienten wurden im Mai aus dem Kongresspalast-Krankenhaus entlassen. (it)