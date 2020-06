Nach der Hitzewelle ist vor der nächsten Hitzewelle auf Mallorca

Die erste hitzewelle auf Mallorca in diesem Sommer geht am Wochenende zu Ende. Laut dem Wetterdienst Aemet werden dann nach 35 Grad am Freitag "nur" noch höchstens 30 Grad drin sein. Dazu scheint weiterhin die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel.

Bei den nächtlichen Mindestwerten sieht das aber etwas anders aus. Diese steigen im Lauf der kommenden Tage über die 20-Grad-Marke, was das Schlafen erschweren dürfte.

Der Wind weht schwach bis böig aus eher südlichen Richtungen. Nach einigen Tagen mit erträglichen Temperaturen rollt allerdings in der kommenden Woche bereits die nächste Hitzewelle an. (it)