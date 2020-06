Meeresspiegel vor Mallorca in nur 30 Jahren spürbar gestiegen

Der Meeresspiegel ist vor den spanischen Küsten in nur drei Jahrzehnten um 13,5 Zentimeter gestiegen. Das teilte das Netzwerk der Häfen des Landes am Freitag mit. Pro Jahr seien das zwei bis fünf Millimeter gewesen. Mehr noch als vor der nordspanischen Küste ging der Meeresspiegel den Angaben zufolge im Mittelmeer und vor den Kanaren in die Höhe.

In der ganzen Welt hat sich der Meeresspiegel zwischen 1901 und 2010, also in mehr als 100 Jahren, um 17 bis 21 Zentimeter erhöht. Die Angaben der Wasserstände rund um Spanien deuten darauf hin, dass die Erderwärmung die Erhöhung seit 1990 beschleunigt haben dürfte.

Wegen dieser Entwicklung könnte es in den kommenden Jahren gehäuft zu Überschwemmungsproblemen kommen. (it)