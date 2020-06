Sämtliche kleineren Corona-Ausbrüche in Spanien unter Kontrolle

Den Behörden ist es laut dem spanischen Gesundheitsinisterium gelungen, in der ersten Woche nach dem sogenannten Alarmzustand sämtliche lokale Corona-Ausbrüche auf dem gebiet des Landes unter Kontrolle zu bringen.

in Andalusien wurden besonders viele kleine Ausbrüche festgestellt und sofort gehandelt. Im Kreis Huelva etwa steckten sich zehn Personen an, so dass 61 Kontaktpersonen in Quarantäne gehen müssen. Solche Ausbrüche gab es auch in einem Gebäude in Santander in Nordspanien, im Arán-Tal bei Lleida in Katalonien und in einem Rot-Kreuz-Heim in Málaga.

Eine großflächige Abschottungsmaßnahme wie in den deutschen Kreisen Gütresloh und Warendorf musste in Spanien bislang nicht eingeleitet werden. (it)