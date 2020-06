Hunderte Jugendliche bei Trinkgelagen und illegalen Festen auf Mallorca

So entfesselt ging es nachts in Palma zu. Foto: Youtube: Ultima Hora

Feiernde Jugendliche bringen die Corona-Ruhe auf Mallorca zunehmend in Gefahr. In Palma de Mallorcas Gewerbeparks Son Castelló, Can Valero und Son Rossinyol trafen sich in der Nacht zum Sonntag Hunderte junge Leute, um bei lauter Musik mitgebrachten Alkohol zu trinken und zu tanzen. Solche Massenansammlungen sind angesichts der Coronakrise eigentlich streng untersagt.

Besonders die Straße zwischen dem Megasport-Club und der ehemaligen Diskothek "IO" im Gewerbepark Can Valero hat sich zu einem Hotspot verwandelt. Filmaufnahmen von den Illegalen Festen wurden in die sozialen Netzwerke hochgeladen.

Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich bereits um das zweite Wochenende mit solchen Massenaufläufen. Weder vor einer Woche noch in der Nacht zum Sonntag schritt die Polizei ein, doch die Regionalregierung zeigt sich zunehmend besorgt., denn solche Massenansammlungen erhöhen drastisch das Ansteckungsrisiko mit Corona. (it)