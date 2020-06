Polizei muss Zugang zum Strand von Portals Vells schließen

Die Polizei von Calvià im Südwesten von Mallorca hat am Sonntag den Zugang zum beliebten Strand von Portals Vells schließen müssen. Augenzeugen zufolge hielten sich dort nicht nur für Coronazeiten bedenklich viele Badegäste auf, in der Bucht ankerten auch so viele Boote wie in Sommern vor der Corona-Pandemie.

Auch an anderen Stränden in Calvià konnten die Mindestabstände zeitweise nicht eingehalten werden, so etwa am Freitagnachmittag auf dem Strand von Puerto Portals, wo sich neben großzügig aufgestellten Liegen dicht an dicht Besucher drängten.

Auf Stränden ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten, jedem Badegast stehen per Gesetz vier Quadratmeter zu. Größer als 25 Menschen dürfen die Gruppen nicht sein. (it)